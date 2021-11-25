大陸第七屆「海上絲綢之路」（福州）國際旅遊節23日開幕。（圖／主辦單位提供）

大陸國家主席習近平日前表示，「國際格局發展戰略態勢仍對大陸有利」，共建「一帶一路」仍具有重要機遇。

據新華社報導，習近平19日在北京出席第3次「一帶一路」建設座談會並發表講話時。他表示，整體上看，和平與發展的時代主題沒有改變，經濟全球化大方向沒有變，「國際格局發展戰略態勢對大陸有利」，共建「一帶一路」仍面臨重要機遇，同時，共建「一帶一路」的國際環境日趨複雜。

習近平也點出「一帶一路」合作新領域。他說，要穩妥開展「健康、綠色、數字、創新」等新領域合作，培育合作新成長點；要加強抗疫國際合作，繼續向「一帶一路」國家提供力所能及的幫助；要支持開發中國家能源綠色低碳發展，推進綠色低碳發展信息共享和能力建設，深化生態環境和氣候治理合作。要深化數位領域合作，發展「絲路電商」，構建數位合作格局。

同時，大陸第七屆「海上絲綢之路」（福州）國際旅遊節已於23日開幕，該國際旅遊節是目前大陸唯一以「海上絲綢之路」為主題的綜合性大型國際旅遊節。

福州市文化和旅遊局局長翁國平表示，本屆海絲國際旅遊節以「共建海絲之路、共促文旅繁榮」為主題，將採取線上＋線下「雙線辦節」的做法，具有「國際特色、海絲特色、文旅特色」，打造國際旅遊、人文交流和旅遊合作平台。

翁國平稱，擬邀請俄羅斯、泰國、貝南、斯里蘭卡等駐華大使，「一帶一路」沿線國家和地區旅遊部門官員、海絲旅遊聯盟代表、國際性旅遊機構等嘉賓參加，共同打造海上絲綢之路人文交流紐帶。