由中華籃協主辦的2021彰化縣3X3籃球挑戰賽將於12月11日登場，近年來FIBA於世界各地積極推廣三對三籃球，讓全球熱愛籃球的好手們能共同參與籃球饗宴。而籃球風氣盛行的台灣也是推廣地區之一，鼓勵球友透過更多三對三賽事的實戰經驗並累積積分，讓各路好手有機會躍上杭州亞運賽場。決賽現場也邀請到「綜藝玩很大」以及時下最夯的「大嘻哈時代」參賽選手一起嗨翻全場！

2021彰化縣3X3籃球挑戰賽預賽、複賽將於12月11、12日彰化縣立體育場風雨球場登場，決賽於12月18日舉行。本賽事由彰化縣政府大力支持推廣結合觀光與體育賽事，除此之外結合FIBA賽制積分也成為本賽事吸睛重點之一。

根據FIBA三對三聯盟規定，賽事積分除了看重球員個人積分之外也總和隊伍積分及國家排名，希望能在世界各地推廣三對三賽事讓喜愛籃球的球友們共同參與籃球活動，FIBA認證賽制也讓本賽事成為明年杭州亞運的賽前徵選重點賽事之一，鼓勵球友們透過賽事磨練取得更多積分，有機會搶奪杭州亞運門票。賽事報名須先註冊登錄為FIBA 3X3球員，再報名此賽事即可，還可獲得豐富參賽好禮，千萬不要錯過這個大展身手的機會！

首屆2021彰化縣3X3籃球挑戰賽決賽將於12月18日盛大舉行，在彰化縣政府大力推動之下除了精彩賽事之外，賽事也邀請了「綜藝玩很大」的人氣嘉賓到現場與大家同樂，還有時下最夯的「大嘻哈時代」參賽選手Multiverse (Macdella、EyrballRay、sheATH)擔任表演嘉賓一齊嗨翻全場。