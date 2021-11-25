徐佳瑩耗資600萬，歷時10個月以上製作的新歌〈以上皆非〉MV，不僅由她老公比爾賈執導，且徐佳瑩首度挑戰特殊化妝、利用容積攝影360度無死角拍攝，看到成品後，她大讚這支MV就像這首歌本身一樣瘋狂，光第一幕就讓她「無臉見人」，用1張挖空的臉象徵著啟動，「我要把我歌手的那張臉找回來，我的這個身分、我歌手的樣子，不管我準備好了沒，我都要回來！這首歌其實是激勵我的」。

徐佳瑩在新歌MV裡挑戰特殊妝容。（亞神音樂提供）

拍攝時徐佳瑩已懷有5個月身孕，但她腳踩8公分高跟鞋，配合導演指令達成許多費力的動作，包括跑動、跳高、來回踏步等，甚至在階梯上上下下走動，演出時不僅肢體需要用力到位，連臉部情緒表情狂喜到憤怒都會被詳盡記錄；拍攝時間長達13小時，現場工作人員擔心她過累，反倒是徐佳瑩因為很期待拍攝成果，非但不喊辛苦，還說攝影棚讓她聯想到「《復仇者聯盟》幕後花絮才會出現的綠幕」。

被問到如果有機會演出一位英雄人物，她想要演誰，徐佳瑩笑說：「我想要演索爾！索爾非常帥，拿著槌子飛來飛去。而且索爾在戲裡變胖我也覺得很特別，你會看到一位英雄因為失去心理的依託而墮落、酗酒、讓自己發胖，那過程發生在一個英雄身上是很有血有肉的。如果演的話我就想要嘗試這種極端的表現，穿肚子很大、很肥的服裝，應該會很有趣。」

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