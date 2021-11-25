逐洞賽｜證券分析師趙彭博

證券分析師趙彭博表示，台股25日受到大型權值股普遍表現偏弱影響，加上千金股世芯-KY（3661）開盤即跌停鎖死至終場，對投資人造成心理壓力，導致加權指數無法一鼓作氣、有效上攻，終場以17654.19點作收，上漲11.67點。

個股方面，本周納入投資組合的利機，自結10月獲利達1200萬元，累計前十月稅後純益1.11億元、每股純益（EPS）2.72元，股價獲財務面支撐，具持續上漲空間。

類股方面，航運類股整體表現最為搶眼，上市航運類股指數大漲2.09％；電器電纜、造紙等傳產類股則緊隨其後；反觀電子族群，元宇宙、電動車及星鏈等題材中小族群，除少數個股如台光電、建碁、大眾控等漲停外，股價普遍出現回檔，並尋求月線或季線支撐。

展望後市，投信已連續數日站在賣方，成為中小族群個股整體表現欠佳的原因之一。因此，投資人下一步觀察重點應放在投信開始連續買超的族群及個股，極有可能就是下一波即將起漲之標的。