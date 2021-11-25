逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政

啟發投顧分析師楊基政表示，台股25日小漲11點，收在17654點，成交值3006億元。盤面個股已非齊漲齊跌，上半年強勢股及漲多作夢題材股進入整理，輪動族群改變，資金交棒新主流，包括矽晶圓族群及其他轉機股，其中利機、久元、上曜等股價均領先突破高點，本周納入投資組合的久正，也因前三季獲利賺贏去年整年，轉機性強，技術面上呈攻擊噴出型態，可望續攻。

操作上聚焦前三季財報佳、股價漲幅尚未過大的族群可望有短線演出，元宇宙、低軌衛星等漲多族群則可利用拉高出場。