隨著疫情逐漸穩定，消費者回到餐廳內用、國內景區開始回復旅遊榮景，但唯一回不去的就是「網購」。萬事達卡最新公布的《新常態網購消費大調查》顯示，消費者不僅網購的頻率、金額都有顯著提升，高達88％民眾每月網購次數較本土疫情前平均增加至少2次以上，且將近一半民眾平均每次網購金額增加500元、甚至有四分之一平均增加超過1000元，同時帶動「訂閱制」新型態網購行為崛起，開始嘗試「訂閱制網購服務」的剁手族大幅增加近3成。

此外，萬事達卡也發現，「生活雜貨與日常用品」不僅成為網購主要品項，同時也是消費者最期待在即將到來的「年終網購購物季」上消費囤貨的品項。因應消費者對於網購的依賴提升與新型態網購族的需求，萬事達卡除攜手多家網購平台推出各類折扣優惠外，並提供包括線上教育與設計等多項訂閱制免費課程與優惠方案。

萬事達卡調查顯示，自本土疫情爆發後，不僅有66％消費者增加去網購的店家、平台數量，更有80％的民眾表示，和疫情前相較，更熱衷貨比三家，不只對電商平台忠誠度降低，也更愛精打細算。

此外，萬事達卡調查也發現，疫情帶動一波新的「訂閱制」風潮，有超過三分之一的消費者開始使用「訂閱制」服務，透過定期繳費方式購入特定服務或商品，相較本土疫情前增加28％。其中，以線上影音串流平台、美食外送平台、線上教育平台以及蔬菜箱訂閱為主流，讓剁手族在疫情期間一試成主顧。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，宅經濟崛起，帶動消費者在網路上消費的品項、服務與模式的明顯改變，消費者對於「訂閱制」服務的需求，從過去的線上娛樂延伸到了教育、甚至生鮮食品的採購。綜觀各年齡之消費差異，56～60歲消費者最常使用「訂閱制蔬菜箱」；51～55歲消費者訂閱「線上教育平台」的比例高於其他年齡層；而26～30歲消費者訂閱線上影音串流的比例則為全年齡之冠。萬事達卡也將因應這樣的風潮，持續推出各類型的優惠方案，全面滿足消費者需求。

萬事達卡調查也凸顯了「宅經濟網購消費品項」的轉變，有高達76.3％民眾表示，透過線上購買「生活雜貨與日常用品」的頻率提升，其次為「零食、飲料、生鮮食品」的品項，增加比例高達71.5％。在性別的差異上，儘管疫情下口罩不離身，但「美妝保養品」仍是女性消費者主要購買的商品、男性則較多選購「3C產品」；隨著大眾對於健康觀念的重視提升，51～60歲消費者也更鍾情於「保健食品」的消費，而20～30歲的消費者在「服飾/鞋帽/飾品」的購買頻率提升最多。

究竟消費者最愛以哪一種支付方式來「清空購物車」呢？萬事達卡調查顯示，比起「超商取貨付款」、「現金轉帳」等，「信用卡」仍是民眾網購時的支付首選，不只有高達59％人習慣使用信用卡支付，且強調重視「刷卡現金、紅利回饋」外，也重視支付工具帶來的「速度與便利性」；其中，51～60歲民眾則會因注重信用卡在「延後付款」上的優勢而習慣使用信用卡做為主要支付工具。

萬事達卡因應新型態的網購消費需求，攜手眾多品牌，提供消費者多元折扣優惠。針對「訂閱制服務」需求提升，萬事達卡提供線上教育平台Coursera、線上設計平台Canva、線上健身平台SWEAT等新訂戶，擁有免費試用或指定課程方案訂閱費用折扣優惠；在日常用品的部份，萬事達卡同時也洞察到消費者的跨境消費需求提升，因此攜手美國代購代寄服務品牌MyUS.com推出運費最低7折、免費升級會員2年的優惠，藉由可靠的國際運輸服務，讓消費者所購商品便宜且快速抵達手中。

針對近3成女性最常購買的「美妝保養品」，萬事達卡也提供包括Beauty Expert、lookfantastic、LAC Taiwan等網站及品牌最低78折、時尚服裝電商如Zalora、Farfetch、YOOX等最低75折優惠；針對有運動保健營養需求的族群，萬事達卡則攜手知名品牌MYPROTEIN提供最高6折優惠，期待藉此滿足消費者各種網購需求。