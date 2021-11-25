第一銀行推動性別平等之努力備受肯定，11月25日榮獲台北市政府頒發「台北市職場性別平等認證」，由第一銀行處長杜文達代表接受台北市政府勞動局局長陳信瑜頒獎。第一銀行首次參加即獲入選，歸功於長期以來積極推動提升性別意識，以及工作與家庭平衡之各項措施。

第一銀行自2011年於「企業永續發展委員會」成立「員工照護」之專責組織，負責推動性別平等教育、建立女性友善工作環境，並預防及處理員工性別歧視、職場霸凌等事件；為落實性別平等政策，參酌《消除對婦女一切歧視公約》(CEDAW)之精神，建構性別友善之工作制度與職場環境，積極推展性別平等措施，在經營階層女力展現，薪資待遇力行平等，以優於法令之假別實現員工照護，提供彈性工時體貼家庭照護需求，響應國家政策高額婚育補助，友善職場環境獲實質認證肯定等，顯見第一銀行積極落實性別平權。

第一銀行董事長邱月琴及總經理鄭美玲，為第一銀行首位女性董事長及總經理，現任副總經理8人中有3人為女性，總稽核亦為女性，經營階層女力展現，女性主管及員工占比均高於男性，女性主管平均薪資及薪酬亦略高於男性，均顯示第一銀行在性別平權之努力有成，不因性別而限制同仁晉升機會。

第一銀行秉持「建構友善安全之幸福職場」的理念，定期評估妊娠員工工作場域安全，制定優於法令之孕育假別及育兒福利措施，提供全薪安胎假44天且預產期前6週免提供醫生證明，設有彈性工作時間政策，員工可申請提早或延後上下班，給予女性員工得以安心生養的優質職場環境。

此外，第一銀行積極鼓勵婚育響應國家政策，除提供結婚津貼，今年8月更再次提高生育補助及新增孕婦交通津貼，鼓勵員工提高生育意願外，還聘有專任護理師及駐診醫師，隨時為員工健康提供完善諮詢及關懷；對於妊娠婦女，也由專業護理師提供產前衛教與健康指導、安排孕媽咪講座，落實各項母性保護計畫，並提供員工子女教育獎助金，以及企業托育合約，給予員工優惠安全的托育協助。

第一銀行堅信員工是金融服務業的核心，更是企業競爭決勝關鍵，推動幸福職場及員工照護，一直是第一銀行長期以來落實企業社會責任主軸之一，未來將持續打造活力、幸福、快樂的工作場域，成為一個與客戶、員工及整體社會共同成長的幸福企業典範。