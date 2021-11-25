De Beers日前在紐約麥迪遜大道旗艦店舉辦晚會，除了發表年度力作Reflections of Nature系列珠寶作品，並慶祝品牌與紐約植物園(The New York Botanical Garden)再度合作，當天晚上紐約名媛和知名部落客前來捧場，粉頸、指間、耳際的鑽石又大又美，閃爆現場。

股市之神巴菲特的孫媳婦Lili Buffett出席De Beers紐約麥迪遜大道旗艦店晚會，身上的珠寶價值破億。（De Beers提供）

與會貴賓包括了地產大亨之女Olivia Palermo、前紐約市長彭博之女Georgina Bloomberg、紐約銀行界洛克菲勒家族成員Ariana

地產大亨之女Olivia Palermo出席De Beers珠寶發表會，渾身珠寶，展現不凡的時尚品味與名媛氣質。（De Beers提供）

Rockefeller、「股神」巴菲特的孫媳婦Lili Buffett等，還有超模Natasha Poly和Nina Agdal等多位時尚名人，皆佩戴De Beers鑽石珠寶閃耀亮相。

超模Nina Agdal鑑賞試戴De Beers珠寶，表情難掩興奮 。（De Beers提供）

全新登場的Reflections of Nature高級珠寶以大自然為靈感，巧妙結合鑽石原石和拋光美鑽，並融入彩色鑽石並列鑲嵌，重現大自然之美，另為迎合紐約名門千金的需求，De Beers也端出The 1888 Master Diamonds非凡美鑽系列，該系列的鑽石源自波札那及加拿大礦區，重量自5克拉到26克拉以上不等，品質和克拉數都是上上之選，讓現場的名媛千金莫不笑開懷。

超模Natasha Poly出席De Beers在紐約麥迪遜大道精品店舉辦的珠寶新品發表會。（De Beers提供）

De Beers頂級美鑽系列心型鑽石戒指，主石為18.03克拉鑽石。（De Beers提供）

De Beers頂級美鑽系列祖母綠切割鑽石戒指，主石為7.27克拉鑽石。 （De Beers提供）

De Beers發表Reflections of Nature系列Okavango Grace medallion胸針。（De Beers提供）

De Beers發表Reflections of Nature系列Landers Radiance耳環。（De Beers提供）