De Beers日前在紐約麥迪遜大道旗艦店舉辦晚會，除了發表年度力作Reflections of Nature系列珠寶作品，並慶祝品牌與紐約植物園(The New York Botanical Garden)再度合作，當天晚上紐約名媛和知名部落客前來捧場，粉頸、指間、耳際的鑽石又大又美，閃爆現場。
與會貴賓包括了地產大亨之女Olivia Palermo、前紐約市長彭博之女Georgina Bloomberg、紐約銀行界洛克菲勒家族成員Ariana
Rockefeller、「股神」巴菲特的孫媳婦Lili Buffett等，還有超模Natasha Poly和Nina Agdal等多位時尚名人，皆佩戴De Beers鑽石珠寶閃耀亮相。
全新登場的Reflections of Nature高級珠寶以大自然為靈感，巧妙結合鑽石原石和拋光美鑽，並融入彩色鑽石並列鑲嵌，重現大自然之美，另為迎合紐約名門千金的需求，De Beers也端出The 1888 Master Diamonds非凡美鑽系列，該系列的鑽石源自波札那及加拿大礦區，重量自5克拉到26克拉以上不等，品質和克拉數都是上上之選，讓現場的名媛千金莫不笑開懷。
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