De Beers日前在紐約麥迪遜大道旗艦店舉辦晚會，除了發表年度力作Reflections of Nature系列珠寶作品，並慶祝品牌與紐約植物園(The New York Botanical Garden)再度合作，當天晚上紐約名媛和知名部落客前來捧場，粉頸、指間、耳際的鑽石又大又美，閃爆現場。

股市之神巴菲特的孫媳婦Lili Buffett出席De Beers紐約麥迪遜大道旗艦店晚會，身上的珠寶價值破億。（De Beers提供）
股市之神巴菲特的孫媳婦Lili Buffett出席De Beers紐約麥迪遜大道旗艦店晚會，身上的珠寶價值破億。（De Beers提供）

與會貴賓包括了地產大亨之女Olivia Palermo、前紐約市長彭博之女Georgina Bloomberg、紐約銀行界洛克菲勒家族成員Ariana

地產大亨之女Olivia Palermo出席De Beers珠寶發表會，渾身珠寶，展現不凡的時尚品味與名媛氣質。（De Beers提供）
地產大亨之女Olivia Palermo出席De Beers珠寶發表會，渾身珠寶，展現不凡的時尚品味與名媛氣質。（De Beers提供）

Rockefeller、「股神」巴菲特的孫媳婦Lili Buffett等，還有超模Natasha Poly和Nina Agdal等多位時尚名人，皆佩戴De Beers鑽石珠寶閃耀亮相。

超模Nina Agdal鑑賞試戴De Beers珠寶，表情難掩興奮 。（De Beers提供）
超模Nina Agdal鑑賞試戴De Beers珠寶，表情難掩興奮 。（De Beers提供）

全新登場的Reflections of Nature高級珠寶以大自然為靈感，巧妙結合鑽石原石和拋光美鑽，並融入彩色鑽石並列鑲嵌，重現大自然之美，另為迎合紐約名門千金的需求，De Beers也端出The 1888 Master Diamonds非凡美鑽系列，該系列的鑽石源自波札那及加拿大礦區，重量自5克拉到26克拉以上不等，品質和克拉數都是上上之選，讓現場的名媛千金莫不笑開懷。

超模Natasha Poly出席De Beers在紐約麥迪遜大道精品店舉辦的珠寶新品發表會。（De Beers提供）
超模Natasha Poly出席De Beers在紐約麥迪遜大道精品店舉辦的珠寶新品發表會。（De Beers提供）

De Beers頂級美鑽系列心型鑽石戒指，主石為18.03克拉鑽石。（De Beers提供）
De Beers頂級美鑽系列心型鑽石戒指，主石為18.03克拉鑽石。（De Beers提供）

De Beers頂級美鑽系列祖母綠切割鑽石戒指，主石為7.27克拉鑽石。 （De Beers提供）
De Beers頂級美鑽系列祖母綠切割鑽石戒指，主石為7.27克拉鑽石。 （De Beers提供）

De Beers發表Reflections of Nature系列Okavango Grace medallion胸針。（De Beers提供）
De Beers發表Reflections of Nature系列Okavango Grace medallion胸針。（De Beers提供）

De Beers發表Reflections of Nature系列Landers Radiance耳環。（De Beers提供）
De Beers發表Reflections of Nature系列Landers Radiance耳環。（De Beers提供）

De Beers發表Reflections of Nature系列Ellesmere Treasure medallion胸針。（De Beers提供）
De Beers發表Reflections of Nature系列Ellesmere Treasure medallion胸針。（De Beers提供）

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