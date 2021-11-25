衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）今天據傳親上前線與來自泰格瑞省（Tigray）的叛軍作戰，促使美國帶頭出面呼籲雙方立即停火、尋求外交途徑解決爭端。
法新社報導，這場位於衣索比亞北部的戰事已奪走數以千計的人命，數十萬人瀕臨饑荒。
隨著衝突不斷升高，外國政府已要求公民離境，並擔心叛軍「泰格瑞人民解放陣線」（TPLF）可能會向首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）挺進。
國營的法納廣播電台（Fana Broadcasting Corporate）報導指稱，總理阿比正領導反攻，「截至昨天，他一直都在前線坐鎮指揮」。但報導中並未提及他所在的確切地點。
官方媒體並未播出阿比在戰場上的身影，官員也沒有透露阿比所在的地點。
針對阿比親上前線的報導，美國國務院警告說，衣索比亞的內戰「沒有軍事解決方案」。
國務院發言人說：「我們敦促各方不要發表煽動與叫戰言論，應節制、尊重人權、允許人道援助與保護平民。」
阿比2020年11月派遣軍隊進攻泰格瑞省（Tigray），想要推翻泰格瑞省前執政黨「泰格瑞人民解放陣線」，他們被控襲擊軍事基地，阿比並承諾會迅速取得勝利。
但至今年6月下旬，叛軍已收復泰格瑞省的大部分地區，之後甚至擴張到鄰近的阿法（Afar）與阿姆哈拉地區（Amhara），本週聲稱已占領距離首都僅220公里的一座城鎮。
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