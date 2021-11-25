美國商務部周三宣布，將12家陸企列入貿易黑名單，美方指控這些公司協助大陸軍方進行量子運算，提升軍事戰力。大陸商務部稍晚回應，認為制裁清單，嚴重缺乏事實依據，程序非常不透明，將向美方表達「強烈抗議」，並進行嚴正交涉。

對於12家中國大陸企業因不符合美國國家安全利益或外交政策被列入「實體清單」。

新浪財經報導，大陸商務部發言人束珏婷表示，美國商務部宣布新的制裁清單，不符合中美兩國元首共識，不利於中美兩國，不利於全球產業鏈供應鏈安全和世界經濟復甦。美方泛化國家安全概念，隨意宣布制裁措施，嚴重缺乏事實依據，程序非常不透明，中方表示強烈抗議，將向美方進行嚴正交涉。

包括12陸企在內的27個實體和個人，周三遭美國政府列入貿易黑名單，原因是這些企業支持大陸軍方的量子運算工作、支持大陸和俄羅斯軍事戰力提升，和從事核子擴散活動等。

目前12家陸企黑名單包括西安航天華迅科技、杭州中科微電子、湖南國科微電子股份、新華三半導體技術 （New H3C） 、江蘇雲芯微電子科技、合肥微尺度物理科學國家實驗室、科大國盾量子和上海國盾量子等。