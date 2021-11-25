苗栗縣警刑大日前會同新竹執行分署人員查扣陳姓男子BMW轎車。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

住在苗栗縣的陳姓男子，因多次被警方查獲持有、販賣2、3、4級毒品，遭法院判決裁罰，罰金總額達14萬多元均未繳清，陳嫌月前再度因涉毒品販賣案件被捕送法辦，獲判有期徒刑3年，已入獄執行，苗栗縣警局刑大清查發現陳某仍積欠罰金後，日前會同新竹執行分署人員查扣陳某BWM轎車，本予法拍清償罰金，陳妻最後緊急繳清罰款才保住名車。

陳姓男子是從2012年起因染上吸食第3、4級毒品惡習，被警方多次查獲並經法院裁罰總共積欠毒品罰鍰4筆達14萬餘元。今年，陳某再度因涉販賣2級毒品被捕，結果獲判有期徒刑3年，目前在監執行中。

苗栗縣刑大清查陳某個人財產資料，雖無薪資所得，但名下登記持有1名高級BMW房車1部，幹員前往陳某住處查訪多次，都未見車子蹤影，幹員鍥而不捨追查，終於才確認車子目前是由陳某妻子使用，日前，會同新竹執行分署人員順利在苗栗市查扣該車。

執行署人員經檢視該車外觀、性能均維護良好，仍具有相當價值，估計至少還有60萬元行情，執行署人員當場貼封查扣該車，將擇期拍賣後清償罰鍰。陳妻得悉車子將被查扣，當場要求清繳罰款，車輛才得免除被查扣拍賣命運。

警方指出，依據「毒品危害防制條例」第11之1條規定，持有或施用第三、四級毒品者，可處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並應接受毒品危害講習，如果未參加講習，又拒絕補上課，依法可另處5000元怠金。未依規定繳納罰鍰者，將會被移送行政執行署強制執行。

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