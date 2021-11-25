美股隔夜漲跌不一。而美股周四即將休市，港股周四交易量僅約968億港元，此外在早上以幾近平盤開出，午後走高。

周四香港恆生指數收漲54.66點或0.22%，為24740.16點。國企股(H股)漲14.90點或0.17%，為8809.72點。阿里漲2.7%，嗶哩嗶哩漲4.8%，百度漲4.5%。

在那斯達克隔夜漲0.44%提振下，恆生科技指數上攻1.05%。

騰訊漲1.19%，收報477.8港元。媒體報導工信部展開對App侵犯用戶權益的整治，多款騰訊App遭點名，App遭暫停更新。騰訊於周三晚間回應指出，正配合監管單位的合規檢測，持續升級對用戶權益的保障。

博奕股上漲，永利澳門漲6%，新濠國際漲5.5%，美高梅和中國漲6.6%。

兆佳業周四復牌收漲13.8%，報1.15港元。該地產開發商周三晚間稱，發行本金約14.93億人民幣理財產品已經在10月和11月到期，已經就本金約10.97億人民幣的理財產品實施償還措施。

恆大系集體上漲，恆大汽車大漲12.6%。恆大新能源汽車控股進行工商變更，註冊資本增加39%，來到35億美元。

保利協鑫一度大漲5.8%，收漲1.2%，報3.31港元。匯豐將目標價由3.4港元升至4港元，維持買進評級。

中芯國際漲0.23%，收報21.85港元。國信證券維持中芯買進評級。中芯並於23日指出，已將對子公司中芯深圳的22%持股轉讓給大基金二期。顯示中芯深圳獲中央和地方政府的支持。