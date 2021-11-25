彩晶(6116)今天再度公告買回庫藏股金額，總計再買回16800張，連同11月17日公告的22500張，預計買回10萬張庫藏股執行率已接近4成。

彩晶在第三季財報公布同時宣布實施庫藏股，從11月5日到今年底前將買回10萬張，買回區間價格10.12～21.46元。而在11月17日達到必須公布標準，在兩周內買回22500張，買回均價15.07元，買回總金額約3.39億元；今天再度公布最近一周，又買回16800張，買回均價16.16元，買回金額約2.72億元，總計已經買回39300張，執行率39.3％。

從股價表現來看，11月4日收盤價為14.45元，今天收盤價為16.05元，漲幅11％，期間最高來到16.75元，漲幅15.9％。

彩晶第三季受到面板價格大跌影響，獲利明顯減少，單季營收61.14億元，季減24.21％，年增12.43％，毛利率25.94％，季減20.88個百分點、年減10.92個百分點，稅後淨利13.62億元，季減50.35％、年減17.11％，每股盈餘0.45元。累計前三季營收220.67億元，稅後淨利71.41億元，年增566.9％，每股盈餘2.36元。

公司法說會預期第四季平板及手機客戶需求增加，相關面板出貨成長，第四季能見度會高於第三季。第一季進入農曆新年假期效應，較為偏淡。但手機和平板成長動能仍在，尤其平板相當樂觀，筆電因ChromeBook出貨基期高，整體預期2022年筆電市場持平。