森崴能源(6806)及富崴能源今年首度參與全球最大風電廠商年度盛會--WindEurope歐洲風能協會大展，森崴能源也藉機介紹承包的台電二期離岸風電專案工程，也與未來的潛在供應商交流，接軌國際風電市場。森崴能源近期股價跌破承銷價104.4元，但今年公司前10月營收22.14億元，年增高達479%。總經理胡惠森日前也表示，營運正進入高度發展期，下半年獲利將優於上半年，從在手訂單來看，明年營運表現也會更好。

森崴能源子公司富崴能源，去年以628.88億元得標承攬台電二期的離岸風電統包工程（EPC）及五年運維合約，將在彰化外海建置300MW的風力發電，目前已完成風場海域地質鑽探及調查工程，未來風機從海平面到風機葉尖高度超過200米，每支發電量為9.5MW，共有31支大型風機。

此筆龐大商機吸引國際風電業者積極洽詢，森崴能源與富崴能源已選定歐洲重要的風機業者Vestas合作，並趁著WindEurope年度盛會「電力之城」與未來的潛在供應商交流，為台灣本土離岸風電團隊打造堅強的海外夥伴與商機。茶會現場由富崴能源代表從台灣連線與在場嘉賓致意，並向當地業者介紹台電二期的離岸風電專案工程，打開台灣離岸風電的未來商機。

丹麥王儲弗雷德里克出席WindEurope盛會，並與歐盟委員會主管及多國能源部長和國際知名大廠，如，西門子歌美颯、Vestas、殼牌、沃旭等擔任此次活動大使，探討風電電氣化在歐洲未來能源系統中的作用。

歐洲風能協會（WindEurope）是一個總部位於布魯塞爾的協會，也是歐盟主要行政機構所在地的國際性組織，目的是促進歐洲對於風能商機的開發及利用。會員超過600多個，活躍在50多個國家及地區，包括在世界風力發電市場中佔有領導地位的製造商、零件供應商、研究機構、國家風力和再生能源協會、開發商、承包商、電力供應商、金融公司、保險公司和顧問公司等，年度盛會堪稱是全球最大的風電廠商展覽會。