樂迦再生科技今(25)日完成上市(櫃)輔導簽約儀式，預計在2022年上半年第一階段股票公開發行，並向櫃買中心申請興櫃戰略新板。

樂迦何弘能董事長表示，再生醫療領域的重要關鍵，取決於頂尖技術人才的效力，因此對於人才培養與照顧將是公司的最大戰略，期盼通過申請戰略新板，能夠招募更多志同道合的夥伴，一起為建構台灣最大細胞CDMO事業努力。

樂迦由台大醫院前院長何弘能領軍，與日本日立(HITACHI)集團進行台日跨國合作，將於新竹生物醫學園區建置符合PIC/S GMP國際級細胞CDMO工廠，藉此同步引進國外的先進細胞治療產品及技術，攜手台灣豐富的醫療臨床資源，共同創建亞洲最大的自動化細胞治療工廠。

台灣日立亞太股份有限公司梁(王京)瑜總經理表示，台灣的醫療品質在健康醫療產業是全球有目共睹，透過日立與樂迦共同打造全球供應鏈平台，絕對有實力可以挑戰全球，創造更多產值。此外，全球第一大細胞治療CDMO廠日本Minaris的執行長古石和親博士也親自擔任樂迦董事，分享其在歐、美、日等國CDMO經驗。

何弘能表示，配合政府積極打造接軌全球生技醫療產業，將細胞治療列為推動六大核心戰略產業中之精準健康策略，而修訂中的《生技新藥產業發展條例》也將「再生醫療」、「精準醫療」、「CDMO」等納入租稅獎勵適用範圍，皆有助於台灣再生醫療產業發展。