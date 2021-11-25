LED廠華興（6164）今年特別成立UV專責事業單位主打BioLED品牌，並陸續看到成績，隨著國內旅遊需求復甦，華興再為晶華集團的太魯閣晶英酒店導入相關防疫設備。

華興董事長劉守雄對自家UV LED新事業的BioLED寄予厚望，看好明年會有新的作為，帶動明年公司業績持續成長，明年整體營收目標維持今年的25%的成長動能。

今年BioLED新事業占華興總業績比重為1.5~2%，明年預計占比大幅提升至10~15%，有利挹注營收以及整體毛利率上揚。

華興今日宣布，華興BioLED提供防疫科技產品與晶華國際酒店集團旗下五星級「太魯閣晶英酒店」攜手合作，成為晶華國際酒店第二家、全台第一家度假飯店率先在飯店餐廳等場所設置「BioLED 365 Care 空氣型與表面型多層次防疫設備」，構成全方位防疫保護網，有效面對氣溫驟降所造成的冬季流感及新冠變種等威脅。

華興集團已陸續推出一系列創新的BioLED抑菌產品。此次BioLED與晶英酒店合作，大規模在飯店、餐廳、公廁、健身房等空調出入口，導入「BioLED 365 Care空調型安心抑菌紫外線模組」，搭配「BioLED 365 Care紫外線抗菌空氣清淨機」，建構空氣清淨防護網。

華興集團行銷長沙舟表示，BioLED 365 Care空氣型與表面型多層次防疫設備，此種複合式飽和型防疫設置方式可進一步強化抑菌效果，BioLED 365 Care紫外線抑菌設備經過無數次反覆測試及實驗證實，它能利用UVC在長時間持續執行抑菌動作下能有效快速抑制99%以上病毒、細菌、黴菌及塵蹣的滋長，達到抑菌效果。