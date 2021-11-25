圓展(3669)宣布與世界知名音訊品牌Sennheiser（森海塞爾）的技術合作關係。AVer Pro AV自動追蹤與PTZ視訊攝影機，可透過AVer PTZ Link軟體整合Sennheiser TeamConnect Ceiling 2麥克風，開啟聲音追蹤新應用，為遠距協作及簡報帶來驚豔的影音體驗。

PTZ Link是一款適用於Windows及Mac的軟體，透過網路IP連接各裝置，無須任何編程，即可輕鬆配對麥克風及圓展攝影機，提供以聲音為基礎的自動追蹤技術。透過PTZ Link整合Sennheiser TeamConnect Ceiling 2麥克風，AVer Pro AV攝影機一秒變成聲音追蹤攝影機，自動切換角度鎖定正在發言的與會者。TeamConnect Ceiling 2吸頂式麥克風採用具專利的自動動態波束成形技術 （automatic dynamic beamforming technology），優先區域（priority zone）可賦予發言者高於房間內其他發言者的優先性、5個進階排除區域（advanced exclusion zones）可精確定位和消除不需要的噪音來源，兩相搭配提供使用者無與倫比的遠距協作體驗。

Sennheiser全球夥伴聯盟經理Charlie Jones表示：「Sennheiser TeamConnect Ceiling 2麥克風具備自動動態波束成形技術，能夠迅速傳送發言位置訊號給AVer攝影機，讓鏡頭精準對焦並追蹤發言人。我們很高興能跟圓展成為夥伴關係，AVer Pro AV攝影機具備創新的AI技術，與我們獲得多項大獎肯定的聲音技術整合，讓與會者跨越距離的藩籬，達成高效的協作。」

圓展美國子公司產品行銷暨OEM合作總監Andy Teoh指出：「聲音追蹤技術已成為現今遠距協作不可或缺的功能，PTZ Link整合AVer攝影機及Sennheiser麥克風，為與會者提供出色的聲音影像雙重饗宴。」