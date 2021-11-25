總獎金近150萬台幣的「第七屆武漢金銀湖盃兩岸創新創業大賽」，已於11/16完美落幕，由20支參賽隊伍競相角逐特等獎與一、二、三等獎。而參賽隊伍跨足的領域相當廣，計有生物科技、互聯網科技、智慧製造、智慧教育、文化創意、創新管理等產業。期待藉由年輕人的創意結合台商前輩的經驗，為西進發展創造機會。

中國時報王丰董事長勉勵未獲獎的參賽者，明年再接再厲，繼續打拼。(圖/中時新聞網攝)

武漢台資企業協會蕭永瑞會長於致詞時表示，歡迎想突破現狀、有才華的年輕朋友抓住機遇，運用創業團隊提供的資源與服務，創造西進的機會。中國時報王丰董事長則勉勵未獲獎的參賽者，明年再一起打拼，王董事長並在閉幕儀式中的非物質文化遺產—「老河口木板年畫」上提上「惟楚有材」四個字，意義非凡。中華青雁和平教育基金會洪秀柱董事長以預錄視頻在會中致詞，她期許年輕朋友應勇敢打破藩籬，創造美好未來。

本屆賽事邀請各界專家擔任評審，除了點評外，也提出實質建議幫助參賽者繼續精進。新光國際創業投資林冠仲副總經理表示，一定要去思考商業模式該如何做好在地的對接以及規模化。益可芬楊玳潭總經理則提到，未來的創業團隊應考慮整個大陸的市場，才有辦法做出完整布局。

經過激烈拼鬥，參賽者曹凱閔成功將特等獎留在台灣。(圖/中時新聞網攝)

經過激烈拼鬥後，最終由來自台灣的「瞬間移動」奪得特等獎，獲獎者曹凱閔表示，本屆盃賽格外有意義，不僅能獲得業師方面的資源，更可藉由兩岸交流激發更多對創業題目的想法。

本屆賽事的另一大亮點，是虛擬代言人「楚楚」到場為選手們加油打氣，並在會場漢台共同完成版畫製作。而兩岸青年透過賽事交流，可以創造更多發展以及創意思維，為往後的創業打下堅實的基礎。