對於日前發言希望「政府應該道歉」卻遭到黨內圍剿一事，民進黨立委高嘉瑜今（25）日改口表示，官員如果每天都在道歉，大家可能會覺得很奇怪，道歉還是要有一個標準，心理面有一把尺，什麼時候該道歉，什麼時候不該道歉，「反正我不會再叫他們道歉」！

指揮中心日前表示，高端疫苗接種者，如欲出國可混打其他國際認證疫苗，此事引發各界爭論。民進黨立委高嘉瑜18日表示，「這點我覺得政府應該道歉，造成大家的不便」。指揮官陳時中20日則是回應，「這沒有什麼要說道歉的」。

而據《風傳媒》報導，在綠委LINE群組內高嘉瑜為此事被黨內圍剿，管碧玲說：「一旦道歉就是疫苗政策的失敗」；羅致政說：「政府政策完全無誤，提供第3劑是權宜政策而已」，罵到最後高嘉瑜被迫低姿態回應「謝謝前輩給她機會說明」。

民進黨立委高嘉瑜今（25）日在《新聞大白話》改口表示，官員如果每天都在道歉，大家可能會覺得很奇怪，道歉還是要有一個標準，心理面有一把尺，什麼時候該道歉，什麼時候不該道歉。另外，她說，官員講的話大家心裡有數，都可受公評；至於部長對自己的話也要有一套說詞，看民眾能不能接受，「反正我不會再叫他們道歉」。

另外，資深媒體人陳揮文問高嘉瑜，是否支持萊豬和高端？高嘉瑜回答說，「我們四大公投案都明確表達不同意」。陳揮文認為，高背的是民進黨的劇本，也沒有認真思考。

陳揮文繼續問道，國內養豬是否也可以開放瘦肉精？為何不開放？不是認為萊豬沒問題？符合國際標準？那台灣也開放？不是每天要吃很多塊排骨才會得（受影響）？那國內也開放啊？妳能回答嗎？妳準備好了嗎？不要硬凹好不好？

高嘉瑜回應，因為希望國內有更高的水準，我們對於國內豬肉要求是更高的。且讓民眾有選擇，不想吃的就吃台灣豬。

陳揮文強調，高嘉瑜凹不過去了，不要在為難她。