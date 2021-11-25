57歲資深男星陳為民，最近在節目中爆料，以前「綜藝一哥」鄭進一曾叫他代打麻將，不慎輸掉4百萬，後來幫對方送貨給朋友，最後才知裡面裝的都是滿滿的百元鈔。

陳為民近日在節目《媽媽好神之俗女家務事》爆料鄭進一愛簽六合彩，而且賭的金額都很大，某次去他家拜訪，鄭進一正在打麻將，臨時想換衣服，便吆喝：「小為，沒事你幫我打一下！」陳為民本來以為只是幫忙卡位，想不到鄭進一穿好衣服就要出門，僅說「輸贏算我的，我出去一下」。

陳為民好奇問其他牌友現在打多少？聽到「5塊、10塊」鬆一口氣，便不以為意地輕鬆玩，中途因有人臨退，大夥們開始結算金額，「他們把我當鄭進一的代理人，說我400」陳為民以為單位是百元，馬上從口袋掏出國父想先代墊，「400誰沒有？我先拿」其餘牌友看了傻眼，趕緊提醒他：「少年仔，400萬耶！」

陳為民頓時驚嚇到不行，追問：「你們不是打5塊、10塊？」後來才知道「5塊是5萬、10塊是10萬」主持人季芹慌張地問最後算誰的？陳為民說最後牌友還是跟鄭進一算帳。

不僅如此，陳為民某次去鄭進一家，打開門就看到地上一堆大型運動袋子，堆得像山一樣高，當時鄭進一正在洗澡，就問他能不能幫忙送門口那些袋子，陳為民反問裡面是什麼，聽到「要還人家的」秒懂是賭債，便把所有袋子都扛上車幫忙跑腿。

送到最後還剩3、4袋，陳為民怕被偷走改放在家中，卻一直聯繫不上鄭進一，一個禮拜後總算找到人，並承諾要歸還，此時陳為民好奇心大起，「那個年代還沒有1千、5百塊，全部是1百，打開那個袋子滿滿的錢」他開玩笑說：「瞬間我好不想去鄭進一家喔！」惹得現場所有人哈哈大笑。