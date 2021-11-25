副總統賴清德今出席「國立成功大學90週年：T型人才．世界樞紐跨界高峰論壇」時表示，國際局勢不斷變化，人才培育的廣度與深度至關重要，台灣需要培養能夠思考全局、與同儕合作，以及具備創新能力的「T型人才」，他也期待成大未來培育出許多更優秀的人才，也在國家發展上肩負起重要的責任。

副總統出席成大在台北舉行的論壇致詞時表示，今天非常高興能夠參加他的母校—成功大學所舉辦的「T型人才．世界樞紐跨界高峰論壇」，他肯定及感謝成大蘇慧貞校長，秉持著「藏行顯光．成就共好」的精神，辦理90週年校慶一系列活動，從不同角度回顧成大，並且前瞻探索成大的未來。

他說，成大90年來春風化雨，為國家社會培育了無數英才，在政治、經濟、文化及社會等各領域貢獻社會，並與其他國家人才共同合作，打造台灣百年的風華，他也以身為成大人為榮。

副總統提到，台灣雖然欠缺天然資源，但台灣多年來非常重視教育，培養了許多的人才。一般談到人才時，會比較傾向專精在單一領域的專家，也就是所謂的「I型人才」。然而，世界經濟論壇預估，在2022年，目前要求的工作技能中，42％將會受到影響而有所調整；而在往後10年內，全球約有10億個工作會受到衝擊，甚至被科技所取代。在這種狀況之下，可以看出人才培育的廣度與深度至關重要。

賴清德指出，國際局勢不斷變化，科技越來越進步，傳染病越來越變化莫測，氣候變遷越來越嚴竣，地緣政治越來越複雜，如果只注重單一面向，意即只強調縱深的「I型人才」，是沒有辦法應付這樣的變局的。因此，台灣需要能夠思考全局、與同儕合作，以及具備創新能力的「T型人才」，這才是未來國家培育人才的重大方向。

他說，成大本身就是一個培養「T型人才」非常好的學府。第一，成大精神就是台灣精神，學校非常重視社會責任，在蘇校長的帶領之下，全體師生也把落實聯合國永續發展的目標，融入到教育內容當中，追求共享、追求共好。第二，成大作為一所綜合性大學，各領域都有非常傑出的表現。成大的師資具備了「T型人才」要件，自然是培育「T型人才」好的學府。

他接著說，第三，成大的努力也得到國家的肯定與認同，例如今年5月通過《產學合作創新條例》，蔡總統希望在台灣北、中、南都各成立半導體學院，第一個揭牌的就是成大；因應人口老化，國內第一家老人專屬醫院也在成大正式動工興建；因應氣候變遷，成大則率先成立全台首座負碳排示範工廠，協助政府順利達到2050年淨零轉型的目標。

他表示，十年樹木、百年樹人，教育的工作向來艱辛，沒有辦法立竿見影，除了學校校長、老師用心努力外，他也期盼成大校友共同來支持，讓母校越來越進步，也在國家發展上，能夠肩負起重要的責任。