新冠肺炎重創石斑魚養殖漁業，外銷活動停滯，而仰賴社會捐助的公益團體，也在這波疫情下受衝擊。台電高雄區營業處力挺漁民，特向高雄永安區漁會採購石斑魚致贈全台公益團體，共捐贈紅十字會育幼中心、慈德育幼院、心路基金會等8家公益團體約630公斤石斑魚。

高雄區營業處業務副處長邱玉典今（25）日率領同仁，親自將新鮮現撈處理後之石斑魚致贈紅十字會育幼中心。紅十字會育幼中心院長張玲如表示，因為疫情關係，公益善款及贊助都大幅減少，非常感謝台電高雄區處提供石斑魚為孩童們加菜，讓擁有純真笑容的他們感受到社會的溫暖。

邱玉典表示，台電長期關懷社會，每年持續辦理愛心活動，此次漁產品的捐助活動，提供高品質及高營養價值的食材，讓還在成長的孩童，吃到在地好魚補充營養增強免疫力，同時也紓解水產養殖業者的經濟壓力，一舉兩得。

台電高雄區處善盡在地企業社會責任，敦親睦鄰不遺餘力，對於弱勢團體給予關懷照顧，盼讓他們感受到實質的溫暖及幫助，藉由持續的實際行動關懷社會，也能達到拋磚引玉效果，喚起社會大眾支持公益。