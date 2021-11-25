脊椎內視鏡手術傷口僅1公分，有失血少、恢復快的優點。(左：手術當天傷口、右：術後一週傷口)（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

29歲的李姓女子，近兩個月以來出現右側下背痛的問題，雖然有接受復健治療，但未能有效的緩解症狀。後經大千醫院檢查，醫師發現是腰椎第五節及薦椎第一節椎間盤突出，壓迫到右側神經根，經醫師建議接受脊椎內視鏡手術，術後傷口僅1公分而且疼痛感輕微，住院1至2天即出院返家，幫助他們擺脫困擾許久的疼痛。

而另一位63歲的王姓男子，月前下班後出現下背痛及左側坐骨神經痛的情形，嘗試多種藥物治療後仍無法改善，經醫師檢查確認為腰椎第四、五節椎間盤突出。同樣經以脊椎內視鏡手術治療後，疼痛立即獲得改善。

大千醫院神經外科醫師曾威傑表示，坐骨神經痛通常發生於腰椎的椎間盤突出，導致壓迫到腰椎的神經所引起的疼痛，一般會出現下背痛、腳麻無力等狀況。常需要搬重物、久坐、肥胖、姿勢不良者，都容易引起坐骨神經痛的發生。

曾威傑指出，過去面對脊椎手術，不少病人都害怕傷口大又復原慢的問題，現行脊椎內視鏡手術可透過僅1公分的小傷口來執行手術，因此有傷口小、術中失血少、手術風險低等優點，適合治療許多脊椎疾病，如：椎間盤突出、坐骨神經痛、椎間管狹窄症等。

曾威傑提醒，民眾在工作或日常生活時，要注意避免引起坐骨神經痛的危險因子，若出現相關症狀，建議及早就醫檢查，並與醫師討論適合的治療方式，才能順利重拾健康。