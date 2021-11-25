台船建造1000總噸級研究船，榮獲台灣精品金質獎。（台船提供）

行政院科技部為提升我國海洋觀測能量，委託台船公司建造3艘海洋研究船，分別為2艘500總噸級及1艘1000總噸級研究船，其中1000總噸級研究船，榮獲第30屆台灣精品金質獎之最高殊榮。

台船指出，該船無論在設計端、建造、甚至在運作維修、整體後勤端，台船都實際負責參與，並密切與學術單位合作，結合產官學能量進行規劃與建造。

此型船也是台船公司首度設計與建造之海洋研究船，傾力投入公司整體資源，用最高標準及技術進行設計及承造，結合台船公司基隆與高雄兩個廠區之能量，歷時2年多，於2020年8月正式交船，命名為「新海研1號」，其現為國內最先進研究船之一。

「新海研1號」除獲得中國造船暨輪機工程師學會「2021年度船舶獎」外，更進一步獲得第30屆台灣精品金質獎之最高殊榮，顯見不論產品設計、特色及品質均有極高評價。

台船表示，未來將持續落實政府「國艦國造、國輪國造」之政策方針，並有效蓄積我國高效能船艦之能量，為未來國家海洋事業發展奠立更穩固之根基。