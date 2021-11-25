崇越科技（5434）長期贊助體育活動，今年成功蟬聯教育部體育署「體育推手獎」贊助類「金質獎」暨「長期贊助獎」雙項殊榮，25日於台北美福大飯店接受表揚，副總統賴清德出席擔任頒獎貴賓。

賴清表示，今年中華隊在東京奧運創下2金、4銀、6銅的佳績，鼓舞並凝聚所有台灣人的心；國家體育的發展除政府單位的資源挹注與推動外，也需要民間企業、團體及個人攜手，共同推動國家體育進步。

教育部體育署自2009年起舉辦「體育推手獎」選拔，今年收件總數達105件，共計51個獲獎單位。其中崇越科技因長期支持國球運動、培育優秀棒球選手，並積極打造完善的運動訓練場域，獲主辦單位高度肯定，今年同時榮獲贊助類「金質獎」及「長期贊助獎」肯定。 崇越科技除擁有安永鮮物棒球隊，每年投資數千萬元培育國內棒球人才，也透過舉辦競賽，將「運動生活化」推廣至企業客戶與社會大眾，每年秋季於新竹主辦的壘球賽年度參與人數更超過700人次。

此外，崇越更跨界營運臺北大學運動中心，斥資逾千萬元打造國手級運動設備，成立XPORTS專業運動訓練品牌，引進日本「初動負荷器材」，結合運動科學檢測及肌力與體能訓練，建置一整套專業的運動訓練及恢復機制，透過系統性及量化模組，為選手設計完備的訓練計畫。另外也協助政府推動樂齡長者運動計畫、科技體適能等，並提供學生職場實習機會、輔導取得運動專業證照，串聯產學資源。 崇越科技積極落實企業社會責任，推廣運動成績斐然，陸續榮獲《天下雜誌》「天下永續公民新秀獎 」、「TCSA台灣永續企業績優獎」、《康健雜誌》「CHR健康企業公民獎」、教育部體育署「運動企業認證」、「體育推手獎」金獎與長期贊助獎、「企業聘任運動指導員獎」等多項肯定。