110年體育推手獎結果揭曉，此次土地銀行已連續第13年榮獲教育部體育推手獎「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」等三類獎項，並由土地銀行董事長謝娟娟代表出席受獎。

土地銀行經多年努力耕耘全民運動，屢獲佳績，如羽球隊員王齊麟及李洋2員今年2月於泰國參加「2020年終賽大獎賽」及2站超級（1000）系列賽等連續3項賽事勇奪男子雙打冠軍，並於「2020東京奧運會」摘下羽球男子雙打金牌，亦為我國奧運史上第1面球類金牌獎項。網球隊預備隊員梁恩碩亦奪得2021年WTA女子網球巡迴賽（美國-查爾斯頓站）雙打冠軍，為國爭光。

土地銀行指出，為配合政府政策積極推展球類運動，長期培育基層選手人才，成立甲組羽球隊、網球隊，參加各項大型國際比賽屢奪佳績。在建教合作方面，土地銀行與雲林縣西螺國中、桃園市立光明國中、新北市能仁家商、台南市大灣高中、國立清華大學、臺北市立大學等6所學校及新北市三重高中、臺南市善化高中、高雄市三民高中等3所學校，簽署羽、網球建教合作學校，在青少年羽、網球選手培育上可說不遺餘力。

土地銀行每年舉辦羽、網球夏令營，今年因為疫情影響，未能舉辦，但土地銀行表示，仍舉辦線上「羽球我來了」及一系列的公益教學活動，公益教學的對象包括高中、國中、小學的青年學子及弱勢團體，深獲好評，為羽、網球運動向下扎根並善盡企業社會責任。