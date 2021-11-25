教育部體育署運動防護體系建置輔導計畫中區輔導中心，與南投基督教醫院合作，為國立水里商工體育班學生，進行健康檢測與諮詢，醫療團隊陣容包括復健科醫師、中醫科醫師、復健治療師，讓教練與選手知道自己健康狀況，預防運動傷害。

南投基督教醫院，為水里商工體育班學生健檢。（南基醫院提供／廖志晃南投傳真）

中區輔導中心為了讓學校體育班學生，獲得良好的醫療照護，每年安排合作醫療院所醫師到學校，執行醫事專家義診與諮詢，讓學生能了解自身的狀況，在運動時減少傷害；為擴大對選手的照顧，下一階段目標是希望台中市、彰化及南投縣政府跨縣市合作，讓運動選手不論是在本地訓練，或是移地訓練，憑健保卡上雷射標籤，到合作醫療院所，就能受到良好照護。

南投基督教醫院復健科醫師楊宗翰表示，運動員訓練後難免會疲勞痠痛，拉傷或扭傷則可能是肌肉組織或是韌帶受傷，如果沒有適當休息或治療，可能會造成永久性傷害；現在，扶輪精彩3號行動醫療車上有超音波設備，可以直接開到偏鄉學校，為運動員做檢測。

學生時期的運動員，常會因為小病情而忽略不治療，甚至單純認為只是運動或勞動後的肌肉痠痛，但時間一久，疼痛沒有減輕反而加重，如果沒有趁早處理反而會形成慢性發炎，甚至變成永久的後遺症，而無法延續運動夢，實在不可輕忽。

如果，疼痛位置集中在某個區域，或在關節附近，有刺痛感及無力感，平時身體的常規動作因疼痛而改變時，就是身體正在發出警訊，建議尋求專業的醫師診斷及治療。