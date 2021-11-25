「2021總統府音樂會」以「北回曙光」為主題，訂於12月12日下午6時30分至8時在嘉義縣表演藝術中心舉行，這次特邀八八風災受災原住民、阿里山區原民部落、嘉義特殊教育學校同學、在地弱勢學生及新住民家庭等，共同參與這場音樂盛會。

總統府今說明，今年的總統府音樂會以嘉義縣獨特的風景地貌－阿里山日出及北回歸線為主題發想，定名為「北回曙光」。音樂會延續「藝術性、公益性、多元性」主軸，由「衛武營國家藝術文化中心」負責節目策劃與執行、簡文彬總監擔任藝術總監，邀請在地具代表性與獨特性的音樂家及團體演出，節目共分為「風華巡禮 在地幽情」、「念念懷想 世代相望」及「時光流轉 寄情詠嘆」三個面向。

總統府指出，演出團體及人員包括由青年指揮家范楷西女士帶領國立嘉義大學交響樂團，呈現「灣聲樂團」音樂總監李哲藝先生的作品《嘉義新八景》；也邀請嘉義長庚醫院癌症病友與家屬組成的「勇士合唱團」及來自嘉義大林的簡上仁老師，分別獻唱對生命的熱愛及鄉土的記憶；還有由鄒族音樂家高一生的孫女高慧君、高蕾雅及高蕾雅夫婿－指彈吉他音樂人保卜，共同演繹先輩高一生的作品。

總統府表示，全球持續受到新型冠狀病毒疫情的衝擊，臺灣在全體國人的團結防疫下，疫情獲得穩定控制，這次音樂會除了邀請基層防疫人員、義警消，長期在偏鄉部落服務的師長、牧師，以及友邦使節及駐臺代表們，一同感受臺灣堅韌勇敢的精神和豐富多元的文化之外，總統府音樂會秉持歷年來「公益性」及推動「音樂平權」的宗旨，也格外重視偏鄉、原民部落及身心障礙者等弱勢民眾的文化近用權，希望透過樂曲溫暖的力量，陪伴大家迎接即將到來的新年。

總統府提到，今年音樂會主視覺由出生於嘉義縣新港鄉的新生代設計師黃嘉宏先生設計，以阿里山櫻花的粉紅及東石潮汐的淡藍為主色調，結合蘊含嘉義意象的元素，呈現質樸與豐盈、多元又生機盎然的嘉義。

為了讓國人能共同欣賞音樂會的精采演出，今年音樂會也規劃直播，除總統府全球資訊網、總統府YouTube頻道、總統Facebook等媒體，全程同步直播。