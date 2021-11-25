遠東集團遭大陸開罰20億，兼任民進黨主席的總統蔡英文24日在中常會表示，北京當局這種作法無助於兩岸經貿的正常交流，更對兩岸關係將造成嚴重的傷害；並呼籲朝野各界，共同正告北京當局，立刻停止這樣的行為，不要繼續傷害兩岸經貿及兩岸關係。中廣董事長趙少康對此表示，蔡總統第一時間要在野黨幫忙發聲、實在很奇怪。

趙少康25日在臉書貼文表示，徐旭東「被台獨」，中共放話要斷台獨金主，重罰徐旭東20億，總統蔡英文第一時間要在野黨幫忙發聲、檢視在野黨有沒有發聲，趙少康認為，實在很奇怪。根據風傳媒報導，2020年遠東集團捐給綠營立委候選人共4100萬，審查在野黨前，蔡英文不是應該先要求這些拿人錢財的民進黨立委站出來為徐旭東發聲？

趙少康指出，在兩岸情勢緊張下，對岸先將蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮列為「頑劣台獨主張份子」，揚言祭出制裁，現在徐旭東第一個被祭旗，未來一定還會有第二個、第三個...。企業界捐錢給藍綠政治人物兩邊押寶是常態，過去兩岸氣氛緩和自然沒問題，現在任何小事都會被過度檢視，根本問題還是蔡政府及民進黨官員擷取兩岸緊張的政治利益，卻讓民間企業受害。

趙少康點出，開罰遠東，國台辦挑明說「不能幹吃飯砸鍋的事」，不許企業一面賺大陸的錢，一面支持台獨。過去是台灣藝人「被台獨」，現在連台商也無法倖免，都遭到思想及行為審查，如果不向民進黨捐政治獻金，在台灣很難混下去，但捐了卻會在大陸混不下去，在民進黨及共產黨「兩大之間難為小」，布局兩岸的台灣企業只能自求多福。兩大黨還是放過這些「在人屋簷下，不得不低頭」的企業吧。

趙少康認為，裁罰事小，台灣經濟發展受挫事大，蔡英文任內，出口依賴大陸的程度創10年新高，光是今年1至10月就高達1546億美元，遠超過國民黨執政時期，蔡英文不能只想激怒中共，卻不思考一旦對岸收緊對台貿易的後果還有應變方案。而民進黨才是執政黨，卻老是要在野的國民黨表態，對兩岸關係於事無補，不能出了事就「譴責在野黨」，卻沒有為台灣找出路，防疫、治安、經濟發展等內政無能，只為救政權製造兩岸兵凶戰危，如果再給民進黨4年機會，台灣的前途令人憂心。