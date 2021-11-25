歐股在周四早市再度上漲，有了連二漲的態勢。科技股和法國烈酒商人頭馬君度(Remy Cointreau)的揚升，協助掩蓋了市場對新冠疫情揮之不去的陰影。

周四泛歐Stoxx 600指數早市上漲2.22點或0.46%，為481.92點。

人頭馬君度飆漲10%，股價來到創紀錄的205.8歐元。全球對高檔白蘭地的強勁需求，推升上半財年業績表現，並且上調全財年的財測前景。

科技股上漲0.9%，為最近6個交易日來首見上漲。本周稍早，債券殖利率的上升，嚇跑了高成長股的表現；然周三那指揚升，提振了科技股信心。

德國DAX指數漲0.4%，走出近三周低點。然而數據顯示，德國第三季經濟成長不若預期，消費者在聖誕購物季的前夕，表現的不溫不火。

放射線治療設備商Elekta漲8.1%。由於對癌症護理和放射線治療需求日增，該瑞典公司8~10月獲利的降幅，低於預期。