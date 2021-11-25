新冠肺炎疫情重創全台飯店經營，不少業者直接被迫熄燈退出或參與危老改建，但在此產業冰河期之際，仍有業者逆勢危機入市。其中，訴求智能旅館管理的敦謙國際，近半年已接手10家全台中小型旅館，短期搶食防疫旅館商機，長期迎接國際觀光市場谷底復甦。

據公司登記資料顯示，敦謙國際下半年一舉開設10家分公司，分別掛上「承攜行旅」及「雀客旅館」2品牌，登記地址包括原力麗哲園商旅台北館、台北晶璽商旅、南港麒麟商旅、台南麗新酒店、彰化全台飯店及高雄華園飯店六合館等，都有新團隊進駐跡象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然有些住宿業投資人知道目前大概已是此波觀光業谷底，國際旅遊隨著疫苗施打率提升逐漸出現曙光，但此波疫情傷害實在太重，許多業者已處於「殘血」狀態，只求景氣能快早點復甦「回血」。

曾敬德指出，在此產業冰河期之際，也有新投資人進場抄底，「人家退場他切貨」，一方面可快速擴張據點，一方面亦可接手原有硬體進行改裝，不用重金重頭來過，成為這波不景氣中的「全能旅館改造王」。

曾敬德表示，根據此波商旅轉手潮，顯示新團隊似有先搶攻短期防疫商機的想法，尤其今年春節前防疫旅館供不應求，一次最多可出租14天、且租金水準相對較高，而經營團隊對防疫旅館規範有相當經驗、可以快速複製，迄今仍在市場上尋找合適物件。

受到疫情與國際觀光客雪崩式減少衝擊，部分自有資產的老牌飯店還能申請危老改建度過，但對跟房東租賃商用空間改裝飯店的「輕資產」投資人，若資本不夠雄厚且一路從去年虧到今年，現金流可能都出現問題，反使此波新進場的投資人有接手機會。