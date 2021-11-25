行政院農委會農糧署表示，11月後氣溫轉冷涼，適合平地蔬菜生長，加上11月15日後雲林及彰化地區2期稻作結束後，農友可開始種植裡作蔬菜，其中以種植短期產量高甘藍為主流；據農糧署大宗蔬菜供育苗量系統資料顯示，11月中旬甘藍種植株數達786萬株，入秋後首次達紫色燈號，呼籲農友自11月下旬起，調整生產規劃、分批減種或轉作，以確保合理收益。

農糧署指出，依據歷年產銷資料評估，甘藍種植規模維持每旬600萬株以內，可保有合理價格。本年入秋以來，每旬供苗量均介於警戒值範圍（紅色燈號，600萬株以下540萬株以上），11月起日間溫暖、夜間冷涼，相當適合甘藍生長，單位面積產量比11月以前增加約20％，達每公頃50公噸，批發市場交易量已逐漸增加。

農糧署表示，本旬甘藍種植數量達786萬株，已超過合理種植範圍，冬季期間種植至採收需70至80天，若氣候持續穩定，明年1月下旬後將有集中採收情形；而因明年農曆春節較早，年節前尾牙聚餐蔬菜需求暢旺，蔬菜價格相對穩定，但年節後常因氣候轉暖、休市後供應集中及消費力下降等因素，致市場量多價跌，為維持合理生產面積及農民收益，提醒農民種植前謹慎評估，分期種植，分散風險，以確保收益。