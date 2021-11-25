繼雙11之後，銀行馬不停蹄繼續爭取下一波消費節商機，且目標轉往海外瞄準即將來臨的「美國黑色星期五」，不少海外電商已開始打促銷戰，下殺5折的優惠比比皆是；對此兆豐銀指出，由於黑五主要是海外網購交易平台，因此以信用卡結帳時會再收取1.5％海外交易手續費，建議民眾下單前可以選擇國外刷卡回饋較高的信用卡，一來抵銷手續費，二來還能賺回饋。

目前國內針對海外網購有特別推出刷卡優惠的，包括了上海簡單卡對美國網購提供2％回饋、星展eco永續卡國外2.55％回饋、兆豐銀行指出，利多御璽卡對海外不限國家「無條件」直接提供海外網購3％回饋無上限，希望能提高對其他信用卡的競爭力。

由於疫情期間不能出國，因此用海外網購來取代，這使得海外網購商機的爭取比以往更加重要，相對於雙11熱潮是瞄準國內的網購，美國的「黑五」就是直接轉向海外網購的另一場盛事。兆豐銀指出，除了黑五的海外電商，日常生活中民眾也很容易遇到海外交易，例如購物網站淘寶、追劇神器Netflix、音樂平台Spotify或apple music這些串流平台都是屬於海外消費，都是需要支付1.5％手續費的交易，因此建議民眾可以在手邊準備一張海外高回饋信用卡，以備不時之需。

對於兆豐銀行所推薦的利多御璽卡，兆豐銀強調，還有其他的附帶價值較高，能夠幫助消費者「一卡雙用」，亦在今年12月底前，只要在台灣PAY、LINE PAY或是街口支付綁卡消費，當月累積刷滿1千元就能獲得超商100元即享券，只要登錄完成，每個月都能拿一次，首次辦卡還能加碼再拿100元，若搭配台灣PAY基本2％回饋，等於最多能享有22％超高回饋，對於時常使用行動支付的人可說是大補丸。

兆豐銀也特別提醒民眾，網購交易前可以設定即時消費訊息通知，以杜絕網路盜刷，除了過去常見的簡訊通知外，現在只要透過銀行LINE官方帳號綁定個人化服務，每一筆刷卡消費都能獲得即時通知，倘若真的被盜刷，就可以立即連繫銀行客服，除了辦理掛失停卡，該筆交易也會列為爭議款，不會計入帳單被收費，如此一來也能保障自身用卡安全、放心消費。