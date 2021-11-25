證交所表示，鼎基（6585）今（25）日送件申請股票上市，為今（110）年第22家國內公司申請股票上市。鼎基今日在興櫃收盤價為81.9元上漲2.12％，收盤均價為80.4元。

鼎基先進材料公司負責人為林勳臺，實收資本額為6.15億元，主要產品為高機能熱塑性聚氨酯；去（109）年稅前純益7613萬元，每股稅後盈餘（EPS）為1.02元，今年前三季EPS為1.18元，已超過去年全年。