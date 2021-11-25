看好百貨商場的人潮及消費力，火鍋連鎖品牌「肉多多」11/15進駐豐原太平洋百貨8樓，這也是肉多多首次在台中百貨商場展店！由於近期天氣轉冷，正是吃火鍋的好季節，目前每個時段訂位場場爆滿。

豐原太平洋百貨表示，隨著疫情穩定，餐飲業績大幅回升，豐原地區火鍋愛好者眾多，該百貨此次引進肉多多火鍋，無論是舊客想嘗鮮或是新客慕名而來，都為百貨帶來龐大的商機，也讓在地民眾多一個新的餐飲選擇！

為歡慶肉多多火鍋豐原太平洋店開幕，推出許多限定活動，在臉書留言標記好友，就有機會抽中10盎司的肉品套餐，目前已經吸引千人共襄盛舉；另有「太百獨家專屬通關密語活動」，即日起至12/31，只要私訊粉絲專頁就能教你如何免費獲得無骨鮮雞腿、虱目魚滑等好禮七選一！

肉多多火鍋開幕期間，豐原太平洋還有全館美人魚生日慶滿千送百回饋活動，即日起至11/28，持APP/吉利卡於1-7F/9F指定櫃位，累計消費滿5000送500，內含2000元以上的紙本/數位振興券，加碼再送吉利卡點數200點，還有超夯的週週卡友禮！

另外，豐原太平洋30週年慶的「百萬黃金特別企劃」，即日起至12/25，全館單筆消費滿2000或扣吉利卡點數20點，就有機會獨得100萬黃金！