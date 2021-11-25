東森房屋25日舉行店東長研習營，東森集團總裁王令麟表示，今年東森集團營收可望達430億元，明年預計達600億元，預計2025年集團營收上看1350億元，東森房屋目前店數205店，今年前十月加盟店房屋銷售額已達400億元，超過了去年全年。

王令麟表示，當年因為力霸案出售30％股份給前董事長王應傑，後來買回他的股權，東森房屋回歸集團，這段期間東森集團快速成長，集團營收從2019年272億元、2020年330億元，今年預計營收430億元，預估獲利也成長至28.28億元，疫情期間，東森各事業體整合資源，交叉行銷，仍能創造高度成長。

王令麟表示， 過去一年，東森房屋致力於發展差異化服務，線上線下的佈局是全球趨勢，東森房屋、東森自然美、東森寵物雲，台灣合計665家線下門市，擁有超過1060萬的集團會員。

集團資源挹注下，有利東森房屋業務拓展，如導入客聯網作為房仲開發新案源，全力發展影音行銷，建構影音物件分享平台，在網路上創造了比以往更高的帶看和成交。

他指出，2025年東森集團營收將超越1350億，進軍國際化市場，建構東森「好吃、美麗、健康」生態圈，也讓東森房屋增加新的商業模式、新的營收。

東森房屋營運長胡淑惠表示，去年東森房屋加盟店整體銷售額約400億元，今年前十月就已超過去年全年，平均每店店效成長25％，房仲加盟品牌拚市占率已經是紅海市場，東森房屋並不以店數規模取勝、店長，而是要做出與同業的差異化，最大利基就是集團資源整合，在地深耕與誠信比展店更重要。