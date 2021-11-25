新北政府與彰化縣政府今聯合舉辦「遊好彰化、樂遊新北」觀光合作MOU記者會，新北市長侯友宜與彰化縣長王惠美共同簽訂合作備忘錄，並宣布2市專屬互惠方案，集結觀光工廠、休閒農場、鋁塑商圈等業者，推出DIY買二送一、出示身份證訂房享5折等優惠。（蔡雯如攝）

新北政府與彰化縣政府今聯合舉辦「遊好彰化、樂遊新北」觀光合作MOU記者會，新北市長侯友宜與彰化縣長王惠美共同簽訂合作備忘錄，並宣布2市專屬互惠方案，集結觀光工廠、休閒農場、鋁塑商圈等業者，推出DIY買二送一、出示身份證訂房享5折等優惠。（蔡雯如攝）

為了振興疫後經濟，新北政府與彰化縣政府今聯合舉辦「遊好彰化、樂遊新北」觀光合作MOU記者會，新北市長侯友宜與彰化縣長王惠美共同簽訂合作備忘錄，並宣布2市專屬互惠方案，集結觀光工廠、休閒農場、鋁塑商圈等業者，推出DIY買二送一、出示身份證訂房享5折等優惠。

侯友宜與王惠美記者會中穿著登山、賞鳥裝備，共同宣傳2市特色景點淡蘭古道、海山步道，並共同宣示觀光合作「遊程優惠」、「專屬優惠」、「五倍券優惠」3大優惠主軸。侯友宜表示，雖然疫情成功守下來，但經濟仍要大力復甦，新北旅宿業小吃業受到最嚴重衝擊，這次新北市特別為彰化縣民推出「潮旅」、「農遊」、「手作樂遊」、「文旅」4種專屬旅程。

新北觀旅局指出，彰化縣民12月起至明年底，至新北14家登記在案休閒農場、13家清農場領域都享9折優惠；新北觀光工廠也享折扣，像是維格餅家鳳梨酥夢工場推出DIY買二送一、吳福洋襪子故事館享免門票入館等；彰化縣民每季1次彰化日，至新北轄內博物館參觀出示身份證，可免費入館。

王惠美表示，除了新北給予專屬優惠外，彰化縣相關旅遊協會也卯足全力，對於來自新北的團客或旅行社組團到彰化都享有優惠，提供觀光工廠、休閒農場DIY買一送一、入館送好禮等；另外，即日起至明年6月30日，全國民眾用五倍券、現金或刷卡消費滿200元，也可登錄抽取青年住宅、電動機車等大獎。