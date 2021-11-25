台南市中西區26日起有城市音樂節與街頭藝術節活動，加上廟會遶境，中西區河樂廣場與海安路中央軸帶周邊將執行交通管制，呼籲參加活動民眾多搭乘大眾交通工具，避免發生塞車狀況。

台南市街頭藝術節周邊交通管制圖。（台南市交通局提供／程炳璋台南傳真）

台南市鬧區11月起活動緊湊，南美2館的森山文創市集吸客力強，兩天超過5萬人，活動期間不僅入口處排隊人龍繞了全館3圈，更造成府前路與永福路大塞車，台南市擔心交通負荷超載，罕見出動空拍機監控排隊情況。

台南市交通局公告城市音樂節與街頭藝術節活動接駁車位置。（台南市交通局提供／程炳璋台南傳真）

河樂廣場上周舉辦的餐酒嘉年華會，單日湧入1萬人，加上為首次舉辦酒類活動，主辦單位擔心意外事故，周邊請警方派重兵執勤，最後安然落幕。

台南市城市音樂節與台南街頭藝術節26日起一連3天在河樂廣場與海安路中央軸帶登場，這次活動場地分散各處不集中，加上南廠武英殿27日舉辦廟會遶境，預計車潮將湧入中西區西門路、府前路、金華路及民生路周邊。

台南市交通局擔心車潮造成交通打結，配合警方在周邊執行各項交管，即時監控附近車流影像，呼籲屆時來往台南府城東西地區的民眾提前改道，多利用健康路、永華路、民族路及成功路；另南北往來民眾建議改行中華西路及公園路。

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台南市交通局提醒，參加活動的民眾，可將車輛停放在水交社園區停車場、永華市政中心與南美2館周邊停車場，3處場地都設有活動接駁專車來回到會場。