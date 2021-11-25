檢調偵辦「史上最大銀行詐貸案」潤寅詐貸案，查出多間銀行疑有內鬼包庇，懷疑合作金庫雙連分行涉嫌於2016年間，配合潤寅集團提高授信額度，造成合庫損失1億餘元。台北地檢署25日指揮調查局台北市調查處兵分10路搜索，並約談2名時任分行經理的陳秀貞、陳淑華共10人到案說明，訊後將依違反《銀行法》特別背信罪嫌移送北檢複訊。

檢調懷疑，楊文虎夫婦從2012年起到2019年，透過業務經理聯繫上市及上櫃公司出面向銀行貸款，再由會計作帳，假藉出售紡織用紗名義，製作不實交易發票、提貨單據等向銀行申貸。

楊文虎夫婦利用潤寅集團旗下4家公司，以不實買賣合約、統一發票等文件向星展、玉山12家銀行，申辦國內外應收帳款融資及外銷放款銀行貸款共470億964萬2849元。其中雖經楊文虎夫婦陸續償還，但仍有43億4300萬9752元未還。

2019年6月楊文虎夫婦逃亡美國，造成銀行鉅額呆帳，美國逮捕夫婦2人，先後將楊、王遣返回台受審，羈押至今。台北地院去年底審結，依《銀行法》等罪將王女判刑28年，併科罰金6.5億；楊判刑26年，併科罰金6億。目前潤寅案已在高院審理中。

2020年間，檢調追查潤寅時便發現合庫雙連分行經理江蕙芳、經辦人莊雅萍等3人，明知潤寅集團旗下，潤琦公司、福懋公司的應收帳款，均由潤寅以福懋名義支付，卻不實照會，導致合庫遭受11億餘元損失。去年8月3日發動搜索，傳喚莊女、江女等3人到案，訊後各以60萬元交保候傳。