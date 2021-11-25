2020年度農產品初級加工場管理辦法施行後，農糧署積極輔導農民建置初級加工場，並協助已取得登記證之初級加工場業者優化產品包裝設計及行銷，拓展市場通路。農糧署北區分署攜手city’super超市在其復興店推出「農產品初級加工場展售專區」，自11月24日至12月2日限定販售9天，精選北部地區生產之茶葉、果乾、保健特色茶包並結合其他縣市之薑粉及香米等優質初級加工農產品共計39項，讓大家品嚐到農民從耕作到加工一條龍生產的辛勤成果，透過展售一次購足具備安全、衛生、品質有把關的健康初級加工農產品。

北區分署指出，因應冬天來臨氣溫驟降，專區展售台灣北部地區的特色優質好茶溫暖消費者的生活。來自新北市三峽區的谷芳有機茶園與環境共生，本展特售有機野放碧螺春綠茶、有機野放柑橘蜜香紅茶及有機野放GABA烏龍茶等特色茶及方便攜帶之茶包。另有位於新北市北海岸的香氛花園，地處歷史悠久的茶區「阿里磅」，使用在地特色品種硬枝紅心製成阿里磅特級紅茶。

北區分署指出，專區亦有多款無咖啡因茶，包括台東縣自然主義農園以在地作物洛神結合香茅製成洛神花草茶、屏東縣大力蔘所製作出養生又美味的有機蒡蒡茶，花蓮縣淺草堂的薄荷清新茶、台南市大埔有機農場的有機乾燥杭菊、桃園市好穗成雙的有機焙炒黑豆及彰化縣麥時尚的苦蕎麥茶等豐富多元農產品，供民眾消費選擇。

除地方好茶，北區分署指出，專區亦販售多樣的優質原味水果果乾，來自新竹縣的阿金姐工作坊與在地青農和慢飛天使合作，製作紅心芭樂、洛神花及香檬果乾，及臺南市玉井聯興青果生產合作社以凱特芒果為原料，製作風味酸甜的凱特芒果乾。

北區分署表示，忙碌的主婦也可在專區中選購健康天然的好食材，如桃園市紫城農場推出的仙草料理包，輕輕鬆鬆即可煲出一鍋好湯，也可利用黃金苦蕎麥仁、有機紅藜或有機薑黃粉混煮東軒坊在臺東關山新鮮碾製的香米增添風味及營養，滿足味蕾同時也守護家人的健康。