中保科(9917)集團進入醫藥物流領域，旗下的中保物流完成衛福部評鑑取得藥品GMP、GDP認證及醫療器材GMP認證，正式跨入醫藥物流領域，在桃園平鎮物流園區量身打造2600坪醫藥倉儲空間，建置24小時溫控、品質管理系統，預期在業務量能帶動下，年度營收估計可成長1成左右。

中保物流董事長郭家名表示，由於藥品與醫材具有高度專業與特殊性，為了取得衛福部認證，在軟硬體設備上做了不少努力，以硬體設備來說，中保物流在桃園平鎮量身打造了2600坪倉儲空間，擁有9座進出貨碼頭，一樓倉儲區有7層重型料架，2～5層為藥品倉，6～7層為醫療器材倉，可容納約6000個棧板貨品，二樓還有藥品、醫材加工區等，全區採24小時溫濕度控制，以溫控儀表板紀錄溫濕度變化，保持在攝氏25度以下，這些溫控設備每年都必須經過SGS校正驗證合格，以確保最佳的儲存狀態。

在通過藥品GMP、GDP與醫材GMP的衛福部認證之後，代表中保物流正式合格進入醫藥物流領域，可提供醫藥品的儲存、貼標、仿單置入等作業，目前已獲得大型德國藥商支持，進行藥品的倉儲與運輸，由於該客戶在全台專用單項藥品市占率超過三成，預料未來可爭取更多需要醫藥物流的藥廠客戶加入。 儘管這兩年有新冠肺炎疫情攪局，中保物流靠著多角化經營模式已逐步收到成效，2020年營收一舉突破10億元，而在進軍醫藥物流、擴充業務能量之後，逆勢交出亮眼成績單。