歐洲商會今日發布2022年建議書，以「台灣揚名全球的契機」為主題，敦促政府採取行動，加速台灣能源轉型。歐洲商會認為，能源議題上，台灣各部會和所屬單位往往各司其事，未能縱觀全局，也未能深思熟慮其行動，可能淪為其他單位行動的絆腳石。因此，有效的跨部門領導及協調，對於確保能源轉型的順利進行，至關重要。

歐洲商會理事長張瀚書將建議書遞交給國發會主委龔明鑫，歐洲商會表示，本次建議書涵蓋29個產業，提出了170項建議，其中118項是以往所提，另外52項則為新議題。

張瀚書感謝國發會等單位，過去一年在26項議題上取得顯著進展，本次議題著重於台灣需參考國際間成功實例，帶動創新及刺激經濟發展。

對於台灣能源轉型，歐洲商會表示，樂見台灣致力於2050年淨零碳排目標，以因應氣候變化及歐盟碳邊境調整機制的未決措施等，對台灣製造商產生的影響。但是想要達成淨零碳排，台灣需與所有利害關係人合作，發展並實施全面的能源轉型藍圖。

歐洲商會呼籲，台灣政府應進行能源問題上的有效領導、按部門劃分的脫碳藍圖、加速推廣再生能源、建立電網與電力儲存基礎設施。

歐洲商會認為，台灣政府在能源議題上，各部會和所屬單位往往各司其事，未能縱觀全局，也未能深思熟慮其行動，可能淪為其他單位行動的絆腳石。因此，有效之跨部門領導及協調，對於確保能源轉型的順利進行，至關重要。

而為了確保台灣於脫碳上所為之種種努力得以相輔相成，台灣的淨零藍圖，應該包括展望更遠的電力部門、工業、交通及建築等產業的年度目標。政府應透過補貼及獎勵措施，積極輔助傳統行業脫碳，並實施朝向以電池供電的市區電動車輛，加上國家充電站政策。

在綠能方面，歐洲商會認為，台灣擁有世界上數一數二的風能及太陽能條件。然而，由於地方自製率要求及繁瑣程序，開發這兩種能源的進展緩慢。政府應聽取建議，切勿再增加已難以實現的自製率要求，並簡化可再生能源專案的程序。

為了確保能源安全及電網穩定，台灣需要實施全面、具前瞻性的電網及儲能計畫。