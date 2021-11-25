TVBS全新八點檔大戲《機智校園生活》由宥勝、周曉涵、曾莞婷等領銜演出，今再釋出精采宣傳短片，曝光楊銘威於本劇特別演出班導師曾抱謙。從名字諧音「真抱歉」，即看出這個角色唯諾、個性畏縮、毫無自信的特質，在學校甚至不被學生放在眼裡，慘遭惡整，一進教室即衰被淋整桶水成落湯雞十分狼狽，甚至踩到拖把滑倒摔傷送醫，楊銘威分享拍攝過程開玩笑表示：「沒人跟我說是來拍武打戲，這是災難片吧！」

由楊銘威飾演的曾抱謙老師，從預告中可看出他畫龍點睛帶來「笑」果，談及此次接演合作，楊銘威表示收到邀約看完劇本後一口答應，形容曾抱謙這個角色集所有「好運」於一身，是大家學生時期想整老師的內容都發生了，故事會讓觀眾產生許多共鳴，非常有趣。楊銘威分享過去學生時期沒有這樣惡整過老師，但也曾在老師上課時完全不搭理、在教室煮火鍋等行為，學生時期發生的故事也相當猛烈、精彩。

楊銘威被淋整桶水成落湯雞。（TVBS提供）

楊銘威劇中被學生惡作劇，故意在他進門前，於門上放一桶水，讓他一開門水桶倒下淋了全身，還被水桶蓋頭。拍攝前楊銘威苦笑自己是劇中遭遇最慘的老師，還預先評估自己得拍個十八次以上，好在最後只淋兩次就收工，他笑說非常開心。天王郭富城當年在因機車廣告中被女友潑水，心傷神情讓他一炮而紅，被完全不輸給天王的楊銘威被問及是否曾被自己家中小孩整過，他分享隨時隨地都被整，尤其是發現小孩很安靜的時候，就是出事了，不是在畫牆壁、就是把牛奶到地上，常常都有「驚喜」。TVBS全新八點檔大戲《機智校園生活》將於12月播出，敬請鎖定。