中職「台灣大賽」將於本周六開打，擁有4場假日主場優勢的中信兄弟25日全面開放球迷購票，開賣1小時系列賽首戰已將近售罄，有望挑戰2萬人滿場，另外兄弟球團表示，G6已經售罄。

兄弟今年先拿下上半季冠軍，全年戰績以66勝5和49敗排名第一，握有台灣大賽第1、2、6、7場4場主場優勢。

兄弟在今天中午12點30分全面開放球迷購票，開賣1小時內G1已將近售罄，G2預售近1萬5000張、G7預售近1萬1000張，G6則是已售罄，若是系列賽打滿7場，以洲際滿場2萬人來說，此次兄弟票房進帳十分可觀。