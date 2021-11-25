桃園觀音「崙坪文化地景園區」廁所告示牌有男生爬牆偷窺、掀女生裙子等的圖示，引發熱議。(蔡依珍攝)

立委王婉諭。（資料照片，劉宗龍攝）

桃園觀音「崙坪文化地景園區」2019年開園後成民眾踏青、拍照的桃園祕境，但廁所告示牌卻有男生爬牆偷窺、掀女生裙子等的圖示，時力立委王婉諭痛批，「典型的低級當有趣！」

桃園觀音「崙坪文化地景園區」2019年開園後成民眾踏青、拍照的桃園祕境，但廁所告示牌卻有男生爬牆偷窺、掀女生裙子等的圖示，讓不少家長直搖頭喊換，都發局長盧維屏認為就是一個廁所符號，園區已啟用3年多，若因不同觀點就要更改恐淪父子騎驢，呼籲了解園區內涵，而非著墨於廁所符號。

不過，時代力量立委王婉諭在臉書痛批，這樣的設計真的幽默嗎？這樣的想法，其實就是典型的 「低級當有趣！」

王婉諭指出，分不清楚幽默和性騷擾的界線，是很嚴肅的問題，性羞辱與歧視性的言論之所以很難從生活中杜絕，就是因為有許多人會用玩笑、創意的語境，來包裝言詞中的傷害與惡意，彷彿一段對話只要有了笑聲，惡意就會消失。事實上，在廁所被偷窺、在公共場合被掀裙子、被偷拍底褲，是許多女性一生都難以擺脫的恐懼。

王婉諭強調，這些真實發生的惡意與傷害，都凸顯了這樣的設計有多不恰當。真正的創意，絕不該是用侵害他人隱私權與身體界線的方式來達成！