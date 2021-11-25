運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，布置家中擺設時，椅子不宜放在燈具、橫樑之下，旁邊不能有雜物，背後不能有水和鏡子，也不能放在門前，否則將會影響運勢和健康。

▍1.頂上忌燈具、橫樑

有些人會將家裡的椅子放在燈具下面，但這會形成「燈壓頂」的格局，跟橫樑壓頂的危害一樣大。橫樑壓頂，在風水上是一種比較嚴重的煞，如果人長期坐在有橫樑的地方，很容易患頭頸疾病，而且會對人造成精神壓力，無論是橫樑或燈具下面，都不宜放椅子，以免犯了橫梁煞，影響人的身體健康。

▍2.旁邊忌雜物垃圾

家中椅子不能放在雜物、垃圾桶、廁所旁邊，這些地方每天都散發著各種穢氣和異味，如果把椅子放在這裡，一來會導致穢氣入體，家人易生病，有破財之災；二來會破壞你的貴人運，如果家裡有客人來訪，坐在這種環境，受到污穢之氣的侵擾，客人自然會不舒服，從而破壞你的人際運勢。

▍3.背後忌水和鏡子

椅子後面有水或鏡子都是風水大忌，鏡子會把周圍的景像都映射在裡面，如果在椅子後放一面鏡子，在椅子上休息時容易受到干擾，使人心神不寧。水柔軟無常，將魚缸等有水的東西，擺在人的身後，就會導致人漂浮不定，運勢起伏大，一生多動盪。所以，不能將椅子放在鏡子或魚缸前面，如果可以的話，最好將椅子放在實牆前面，椅子有依靠，意味著居住者有靠山，在生活工作中容易得到貴人扶持。

▍4.椅子忌與門對沖

椅子不能擺放在正對大門的地方，椅子不管是面向大門還是背對大門，都是不吉利的。如果椅子面對大門，人坐在椅子上面，那麼從大門進入的氣流就會直直衝向頭部，容易使人精神不安，勞累疲憊，還會招致外來打擊，不利家運。而椅子如果是背對大門的，除了會影響人的健康和運勢之外，氣流還會將主人的貴人運吹散，得不到貴人幫助，主人的前途就比較渺茫，事業難有起色。

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