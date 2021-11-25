好市多「黑色購物節」第5波特價品曝光，包括美國里肌真空包、北海道生干貝、65吋智慧連網顯示器、黃金條塊、人體工學椅、充電式兒童牙刷、快力鍋等共7項，明天(26)日將同步降價。

根據好市多App今天(25)日下午5點搶先公布的第5波下殺品，分別為US PRIM美國頂級嫩肩里肌真空包、HOKKAIDO SCALLOPS一公斤裝北海道生干貝、TCL 65吋4K智慧連網顯示器、WMF PERFECT PLUS 6.5公升快力鍋、10盎司財富女神黃金條塊、ERGOKING全功能網布人體工學椅、歐樂B充電式兒童電動牙刷共7樣。

至於第5波優惠商品的實際折扣價，明(26)日將於賣場揭曉。好市多黑色購物節從22日起一連7天至28日，預計將祭出超過200款優惠商品，今天邁入第4天，已有超過百樣下殺品。今年剛好遇上變冷，禦寒商品買氣熱絡，家電類包括下殺近1萬元的電視也很夯，服飾及民生用品則是折扣最低，打到38折優惠。

黑色購物節促銷檔期活動期間，好市多全台13家門市提早營業，周一至周四上午9點開始營業，周五至周日上午8點就開門，想要趁機撿便宜的民眾，可以好好把握。