陳昇今（25日）舉辦新專輯《麗春》暨跨年演唱會記者會，會後受訪提及他的71歲老友譚詠麟，近日遭控與小他4輪（48歲）的23歲女粉絲爆桃色風波，陳昇表示：「還沒看到新聞。」不敢多做評論，但他搬出成龍當年爆婚外情時的金句回應「犯了『全天下男人都會犯的錯』，這句話真的可以一直用下去」。至於大S與汪小菲終結10年婚姻，陳昇淡定分析：「他們反正都還年輕，這沒什麼啦，就豐富自己的生命吧。」

陳昇28年來連續在台北國際會議中心（ticc）舉辦跨年演唱會，唯獨去年因病取消，他坦言每一年自己都將這場演出當做演藝成績年度結算，去年取消後好幾次散步經過ticc時內心的確有點傷心，「我媽媽離開10年了，像頑皮的孩子做了功課後沒地方炫，跟媽媽炫我考了100分，經過這裡時總會想一下，不好意思沒把自己照顧好」。

所幸病癒後今年跨年重返熟悉的地方，陳昇表示已選好40多首歌單，當天唱好唱滿、陪海內外歌迷一同迎接新年。「麗春2022跨年演唱會」即日起開放售票，線上演唱會門票12月1日上午10時於KKTIX售票網開賣。