歐洲商會今日發布2022年建議書，對於新冠肺炎疫後發展，歐洲商會呼籲政府重視與國際接軌的議題，雖然如何開放仍要看台灣政府的態度，但希望政府給予具確定性和比較清楚的標準，讓企業可以拿來規劃未來方向。

歐洲商會理事長張瀚書表示，歐洲企業在台灣投資超過600億美元，非常重視台灣市場，新冠肺炎疫情後，台灣要面對與國際接軌，邊境開放等議題，邊境如何開放是要看政府態度，但是企業有些關鍵職位和雇用，需要政府給明確的方向，企業需要的是政府某個程度具確定性、比較清楚的標準，讓企業可以拿來規劃未來發展方向。

另外，疫後經濟發展和工作模式都有新的變化，歐洲商會認為，由於現代勞動力特色和新冠肺炎影響等議題，在家工作（Work From Home）成為新的常態，希望主管機關正視這個現象，讓在家工作的規範更有彈性，由於雇主無法在旁監督，因此法規上管太嚴就沒有意義。而在外送員管理上，除了目前的僱傭與承攬的雙分法外，應該考量以新的類型來進行管理。

在觀光產業方面，歐洲商會希望政府增加經費，強化行銷國內景點，為國境開放預作準備。在新冠肺炎疫情衝擊下，觀光旅遊業的人才嚴重流失，政府補貼是杯水車薪，由於邊境管制嚴格，國際旅遊市場黯淡。歐洲商會認為，目前是觀光產業體質調整的時期，政府可以加強紓困力道，協助業者做長期投資規劃，並成立觀光人才資料庫，吸引更多人才回流。