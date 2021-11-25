時序進入2022新年倒數，眾所矚目的台北101跨年煙火確定照放，台北101指出，今年更勝去年，施放煙火發數不變但長度將有望超越去年300秒，且大型LED燈網「T-Pad」也再度回歸，加上9月起疫情趨緩，經濟表現活絡，許多企業表態願意贊助，整體經費規模超越3000萬元。

台北101董事長張學舜下午舉行記者會宣布「新年驚豔101」雙跨年季系列活動開跑，今年主題為「迎向美好未來」，他強調，人類為疫情所苦，有必要打造一個歡樂、浪漫、夢幻、熱鬧的跨年，療癒國人身心，將自11月25日至明年2月22日，橫跨耶誕節、跨年、農曆過年及元宵節，共有30處燈飾造景及耶誕打卡點。此外並首度邀請雕塑大師楊英風、楊奉琛父子檔以「希望」為題，打造辦公大樓為公共藝術地標。

張學舜指出，12月每周六、周日將在4樓都會廣場舉辦爵士搖擺音樂會，同時首度串連觀景台舉行天際雲端音樂會，邀請12所國中小弦樂團現場演奏，盼一系列活動讓民眾「迎向美好未來」，目標吸引百萬人潮。

而雙跨年系列活動當中，重頭戲當屬101跨年煙火，今年台灣經濟成長率可望超過6％，多數企業表態願意贊助，包括航運、電信業等各行各業都是口袋名單，目前已確定大型LED燈網「T-Pad」將再度回歸，煙火長度可望超過300秒，費用則會超過3000萬元，整體規模更勝去年，施放細節預計12月14日公佈。

台北101大樓營運長劉家豪指出，因為T-Pad回歸，今年煙火費用肯定會更高，8月前企業贊助低迷，但9月之後疫情舒緩有跟許多企業響應贊助氣氛濃烈，目前贊助企業陸續湧入。此外，101總經理朱麗文亦強調，目前觀景台第一批煙火場次的票已經賣完，因應需求進行最後加碼並於今25日下午2時半上架300張，因應防疫社交規定可容納人次約1100人，且自25日起開放民眾於官方臉書寫下心願，將於12月24起在LED燈網屏幕顯示祝福話語，至於高樓餐廳包括耶誕節、跨年餐廳訂位早就客滿，目前已滿到1月。